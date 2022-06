Najlepsze pomysły na meble z palet!

Przede wszystkim palety, które zdobyliśmy, musimy najpierw wyczyścić, osuszyć i oszlifować. Stolik, a już na pewno fotel z drzazgami to nie jest dobry pomysł. Najwygodniej będzie użyć szlifierki, ale dla mniej zaawansowanych w pracach majsterkowicza polecamy papier ścierny, który jest tani i wydajny, chociaż zajmie nam to sporo czasu. Po oszlifowaniu przechodzimy do malowania, oczywiście wcześniej musimy usunąć pył, który powstał podczas prac z papierem ściernym. Jeżeli chcemy postawić na naturalny kolor drewna, wystarczy pokrycie palety bejcą lub lakierem do drewna. Często palety są malowane na biało, a następnie przecierane – daje to niesamowity efekt, widoczny na zdjęciu. Tak naprawdę niezależnie od tego jakim kolorem chcemy pokryć paletę, możemy się na niego skusić – po co ograniczać swoją kreatywność?

Jeżeli mamy już oszlifowaną i pomalowaną paletę, oznacza to, że nadszedł czas na połączenie ich ze sobą łącznikami do drewna. Pomoże nam przy tym wiertarko-wkręcarka. Do dzieła!