Wielkoformatowe okna – wady i zalety

Dom z dużymi oknami prezentuje się wspaniale, a gdy z wnętrza mamy taki widok na naturę – nawet cała konstrukcja mogłaby być ze szkła! Wielkopowierzchniowe okna są niezwykle eleganckie, zapewniają maksymalne doświetlenie wnętrza i pozwalają na podziwianie okolicy z wygodnego fotela w naszym salonie. Do wyboru mamy okna panoramiczne i tarasowe, których konstrukcja zależy głównie od powierzchni na jakiej chcemy je zamontować. Niestety okna wielkopowierzchniowe mają to do siebie, że są dość ciężkie, łącznie z ramą, która spaja całość.

Dlaczego tak wiele osób decyduje się na duże okna? Przede wszystkim ze względu na wspomniane wcześniej doświetlenie i widok, który można podziwiać z wnętrza domu. Jest to domena przede wszystkim domów jednorodzinnych, które mają ogród lub w pobliżu rozciąga się pas zieleni, jezioro, góry. Takie okna średnio sprawdziłyby się w mieście na tłocznej ulicy, gdzie cenimy sobie swoja prywatność – właśnie dlatego najczęściej są one usytuowane przy ogrodzie. Dodatkowym plusem jest montaż drzwi tarasowych, dzięki którym możemy przenieść się do podziwianego świata natury.