Nowoczesny dom z murowanym efektem WOW!

Spodziewaliście się takiego widoku? Musieliśmy go Wam pokazać! To zdjęcie jest jakby metaforą spotkania uporządkowanego świata człowieka z nieprzewidywalną, piękną naturą. Dach po prawej stronie otwarto, co wizualnie zaakcentowało przestrzeń górnego tarasu. Nasi architekci zaprojektowali go tak przemyślanie, że spotykają się na nim sypialnia dzieci z sypialnią rodziców. Zwróćmy jeszcze uwagę na basen z lazurową wodą, czekający by ochłodzić domowników.