Jak zaprojektować idealną łazienkę na poddaszu?

Odpowiednie rozplanowanie przestrzeni w łazience na poddaszu jest kluczem do dobrej aranżacji. Zanim zabierzemy się za urządzanie, powinniśmy wiedzieć, jakiej grubości jest ścianka kolankowa, czyli ta najniższa w całym pomieszczeniu, bo to będzie w znacznej mierze rzutować na nasz plan. Jeżeli jest grubsza niż 100cm, wtedy możemy zamocować do niej sedes, czy też wannę jej krótszym bokiem. W przypadku, gdy jest cieńsza niż 100cm, wszystkie sanitariaty powinny się znajdować w pewnej odległości od ścianki.

Po ustaleniu tego, przychodzi czas na rozplanowanie sanitariatów. Mamy kilka możliwości, które zazwyczaj są uwarunkowane skosem i jego kątem oraz wielkością łazienki. Możemy wannę lub inne sanitariaty ustawić pod oknem, ale musimy wtedy pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa. Oznacza to, że podstawowa znajomość ergonomii jest niezbędna, bo wanna musi nadawać się do użytku i nie stwarzać zagrożenia. To samo się tyczy sedesu i bidetu. Wykorzystanie ściany skośnej jest niezwykle ważne podczas zagospodarowania przestrzeni łazienki na poddaszu, więc należy to dobrze przemyśleć. Wyjątkowo popularnym rozwiązaniem jest ustawienie wanny pod ścianą skośną, jako że ze wszystkich elementów wyposażenia sprawdza się tam najlepiej. Oprócz tego musimy zmieścić jeszcze umywalkę, sedes i bidet, lustro. Oczywiście umywalkę ustawiamy w takim miejscu, abyśmy mogli z niej korzystać wyprostowani w pozycji stojącej.