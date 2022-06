Od dachu w ruinie po fantastyczny taras

Nie moglibyśmy zakończyć tego Katalogu Inspiracji bez pokazania Wam basenu! Zbudowany na podwyższeniu, ten basen jest zwieńczeniem luksusowego tarasu na dachu. Jednak basen to nie wszystko. Zwróciliście uwagę na ścianę przy basenie? Jest to system przypominający działanie fontanny. Kiedy ją włączymy, zobaczymy jak pięknie do basenu wpada turkusowa woda – to się dopiero nazywa prywatny wodospad. Oczywiście, mamy tu też leżaki i wszystko, o czym moglibyśmy zamarzyć na wakacjach typu all inclusive , a wszystko na prywatnym dachu.

Nie zawsze mamy możliwość stworzenia basenu na dachu, lecz często dysponujemy dużym ogrodem, z którego nie korzystamy! Mamy dla Was kilka pomysłów na wykorzystanie tej wolnej przestrzeni: