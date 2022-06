Jak odgracić mieszkanie (i życie) w 10 krokach

Gdy wchodzimy do domu – jakie jest nasze pierwsze wrażenie? Czy jest to poczucie spokoju? A może chaos? Przestaliśmy wyprawiać kolacje z przyjaciółmi tylko dlatego, że wstydzimy się bałaganu w naszym mieszkaniu? Znalezienie czegokolwiek stanowi wyzwanie? Gdy znajdziemy to, czego szukamy okazuje się, że posiadamy więcej niż jedną sztukę danej rzeczy?

Nadszedł czas, żeby to zmienić i wziąć sprawy w swoje ręce.