homify 360°: przytulna willa z cegły

Pomieszczenie to, uchwycone na zdjęciu przez naszą Profesjonalistkę, jawi się jako wyjątkowo ciepłe, przytulne i gościnne. Ogień płonący w kominku, komfortowa i miękka sofa, a także otwarta przestrzeń i widok z okna czynią z tego salonu idealne miejsce do relaksu i odpoczynku. W jego aranżacji położono nacisk na subtelną elegancję i stylowy minimalizm, co daje efekt nowoczesnej, a jednocześnie domowej przestrzeni.