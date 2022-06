Czy biokominek to najlepsza opcja na zimę?

Zdecydowanie największą zaletą biokominków jest ich atrakcyjność. Urządzenia te w niezwykle elegancki sposób zapewnią ciepłą atmosferę w mieszkaniu. Występują one w różnej formie o zróżnicowanym designie, w skład dostępnym modeli wchodzą m.in. biokominki posiadające dekoracyjną oprawę ze stali nierdzewnej lub z oprawą ze stali lakierowanej proszkowo, szklane biokominki, które umożliwiają podziwianie ognia ze wszystkich stron, biokominki do zabudowy, do zawieszenia na ścianie czy mobilne, które można po prostu postawić na stole, ziemi i móc przenosić do innych pokoi. Jeśli chcemy aby przypominał on tradycyjny kominek, możemy wybrać biokominek z dekoracyjną konsolą oraz elementami, które przypominają polana drewna.

Mimo, iż biokominki głównie wykorzystuje się jako oryginalną dekorację mieszkania, ich płonący ogień także emituje ciepło do otoczenia. Nawet te urządzenia, które posiadają niewielką moc ogrzewają powietrze w pokoju, jednakże nie może być on traktowany jako źródło ciepła w domu. Kolejnym atutem biokominków jest fakt, iż są one ekologiczne, ich proces spalania postrzega się jako przyjazny i bezpieczny, co zawdzięcza się bezwonnemu i ekologicznemu biopaliwu. Są one świetną opcją dla osób o niewielkim metrażowo mieszkaniu bądź nieposiadających odpowiednich instalacji kominowej.

Kominek taki nie wymaga wiele pracy, nie wymaga on skomplikowanego montażu, nie trzeba organizować i przynosić drewna by podtrzymać ogień, nie potrzebujemy tym samym miejsca na magazynowanie drewna, nie ma konieczności sprzątania popiołu i sadzy, ponieważ nie występują one w biokominkach. Co więcej, ciepło przez nie wytworzone pozostaje w 100% w pokoju, gdzie w przypadku tradycyjnym kominków spora jego część ucieka przez komin. Dzięki mobilności biokominków, można je zabierać ze sobą do każdego innego pokoju, w którym zamierzamy spędzić znaczną ilość czasu. W biokominku istnieje także możliwość umieszczenia olejków eterycznych, dzięki czemu powietrze równomiernie nasyci się substancjami aromaterapeutycznymi, a sama para wodna, która jest ubocznym produktem spalania ekopaliwa, wpływa korzystnie na poprawę wilgotności w pokoju. No i ostatnia zaleta – biokominki nie są drogie.