6 ultra nowoczesnych domów parterowych

Konstrukcja budynku ma swoje uzasadnienie, duże okna to atut nie tylko z perspektywy fasady. Każdy pokój oferuje wyjątkowy widok na przestrzeń zewnętrzną. Światło, które dostaje się do środka, rozchodzi się po białych ścianach, docierając do każdego zakątka. Połączenie kolorystyczne bieli i ciepłej żółci to kombinacja bardzo nowoczesna. Zarówno z zewnątrz, jak i w środku widać, że mamy do czynienia z awangardową architekturą XXI wieku.