Najpiękniejsze mieszkania z okolic Krakowa

Kraków to miasto o bogatej historii i zabytkach, dawna stolica Polski, miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski. Drugie pod względem wielkości oraz liczebności w kraju. Jako jedyne miasto, ma prawo używać w herbie godła Państwa Polskiego. Mówi się, że krakowski mieszczanin to ktoś, kto z miastem związany jest od co najmniej trzech pokoleń jednak, dziś o byciu krakowskim mieszczaninem decyduje specyficzny styl życia i myślenia.

Jacy są mieszkańcy tego specyficznego miasta, położonego nad Wisłą? Jak żyją ludzie z regionu Smoka Wawelskiego, potomkowie królewskich dworzan? Najwięcej na ten temat powiedzą nam ich mieszkania. Homify przygotowało specjalnie dla Was 6 wspaniałych mieszkań z tej właśnie okolicy. Obejrzyjcie je wszystkie!