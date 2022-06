Idealne łóżko? 6 sekretnych porad

Choć może nam się to wydawać błahe, to dobór prześcieradła jest równie istotny, jak wygodny materac, czy dopasowana poduszka. Jeśli prześcieradło jest zbyt małe to będziemy musieli je poprawiać, co kilka chwil, bo po prostu niektóre fragmenty łóżka będą wciąż nieosłonione. Najlepiej jest zaścielić prześcieradło metodą szpitalną, czyli dokładnie zawinąć wystające fragmenty pod materac.