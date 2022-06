6 wspaniałych kuchni w polskich domach

Nie od dziś wiadomo, że kuchnia to serce domu. George Bernard Shaw, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, mawiał, że nie ma bar­dziej szcze­rej miłości, niż miłość do jedzenia . Przyrządzanie posiłków jest zatem wyrazem miłości do rodziny, bliskich i przyjaciół.

Skoro o tak wielkich uczuciach mowa, potrzebny jest im odpowiedni anturaż. Kuchnia, nie może być zagraconym, nieciekawym i niemodnym pomieszczeniem. To, jak wygląda, odbija się na tym, jakie posiłki się w niej przyrządza, musi zatem być inspirująca i kreatywna.