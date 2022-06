Jak zaprojektować teren wokół domu?

Rośliny ogrodowe powinno się dobierać nie tylko ze względu na ich walory estetyczne. O wiele bardziej istotny jest to, kiedy i w jaki sposób kwitną, jakiej wymagają pielęgnacji i do jakiego stopnia się rozrastają. Architekci krajobrazu mogą się w tej kwestii okazać niezwykle pomocni- wiedzą dokładnie, jakie rośliny będą najlepiej pasować do jakiego ogrodu i w jaki sposób rozplanować ich zasadzanie.