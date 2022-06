Pomysły na prezenty dla mamy

Aby pokazać naszej mamie jak bardzo ją kochamy, musimy się czasem trochę wysilić. Co powiecie na pomysł kosza wypełnionego prezentami? Wybierzmy temat przewodni i skomplementujmy pasujące do niego podarki. Twoja mama lubi błyskotki i splendor? Sprezentuj jej zatem kosmetyki w słodkich opakowaniach i dekoracyjne rzeczy w błyszczących kolorach, które wywołają uśmiech na jej twarzy. Albo może lubi look shabby chic? W takim razie podaruj jej kosz pełen akcesoriów do dekoracji domu z naturalnych materiałów, w pastelowych odcieniach.