Projekt amerykańskiego bungalowa

Ten dom posiada duży salon z wieloma oknami, przez co wpada do niego dużo naturalnego światła. Poza tym, mamy tu przestronną kuchnię, trzy sypialnie i dwie łazienki. Dom ma formę bungalowa, co oznacza, że sypialnie znajdują się w maksymalnym oddaleniu od salonu i kuchni – w przeciwieństwie do budownictwa skandynawskiego, gdzie ta zasada nie jest bardzo popularna.

Ten projekt jest bardzo komfortowy. Mamy do czynienia z bardzo nowoczesnym budownictwem i układem przestrzennym zapewniającym wygodę. Tutaj każdy metr kwadratowy ma konkretne wykorzystanie i funkcję, a ilość niewykorzystanej przestrzeni jest zminimalizowana.

Studio Arch Innovation Group specjalizuje się w ciekawych projektach autorskich. Jednym z ciekawszych ich projektów jest luksusowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych wykonana w stylu Art Nouveau.

Interesują Was projekty domów jednorodzinnych? Polecamy również: Nowoczesny polski dom jednorodzinny!