Pomysły na prezenty dla taty

Który tata nie poczuje nostalgii do takiego radia w stylu retro, które przypomni mu o młodzieńczych potańcówkach, buntowniczym okresie dojrzewania spędzanym w piwnicy domu rodziców, czy o próbie stworzenia zespołu rockowego? To radio, utrzymane w prawdziwie retro designie, jest jednak doskonałym przykładem wielofunkcyjnej, nowoczesnej technologii. Umożliwia połączenie z siecią WiFi i słuchanie jednej z ponad 16.000 stacji. Jeżeli wolimy słuchać do naszej własnej składanki, urządzenie to można łatwo podłączyć za pomocą Bluetooth do telefonu. Radio to oferuje najwyższej jakości technologię odtwarzania dźwięku aptX®, gwarantującą najwyższą jakość muzyki. Doskonały pomysł na gwiazdkowy prezent dla każdego miłośnika muzyki i nowych technologii!