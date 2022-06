15 pomysłów na ciekawą i oryginalną fasadę do skopiowania

Prezencja budynku w znacznej mierze zależy od jego fasady. Jedno spojrzenie na fasadę obiektu i od razu z dużą dozą dokładności można odgadnąć, kto zamieszkuje w rezydencji oraz w jakim stylu urządzono wnętrze. Jednak wygląd to nie wszystko i wybierając spośród różnych fasad warto również zadbać o to, aby spełniały one funkcje zabezpieczające przed nagłymi wypadkami i ewentualnymi włamaniami. Bezpieczeństwo ponad wszystko! Na niektórych zdjęciach fasady domów pozbawione są elementów zabezpieczających, takich jak dodatkowe mury, czy wzmocnione i elektroniczne bramki. Wynika to z faktu, że rezydencje te ulokowane są w obrębie między innymi rozległych, wiejskich posiadłości, wjazd na teren których i tak jest ściśle strzeżony.

W niniejszym Katalogu Inspiracji prezentujemy Wam 15 ciekawych i oryginalnych fasad. Wybierzcie te, która podoba Wam się najbardziej i zrealizujcie swoje marzenia!