7 sposobów na zwiększenie przestrzeni w małej sypialni

Skoro mamy małą przestrzeń do wykorzystania, a chcielibyśmy zmieścić w sypialni łóżko i szafę… to może należy wykorzystać całą przestrzeń wokół łóżka – jak też i nad nim! Zamiast ustawiać szafę z drugiej strony pokoju, po prostu wykorzystujemy jedną ścianę maksymalnie. Sprawdza się to we wnętrzach o małym metrażu, gdzie musimy pomieścić wiele elementów wystroju.