Pomysły na prezenty dla miłośników zwierząt

Oto doskonały pomysł na prezent pod choinkę dla miłośników kotów- to pudełko pełni rolę kryjówki dla kota, miejsca do spania, ale i do obserwowania, co się dzieje w pokoju. Wykonane z filcu, gwarantuje przytulne miejsce dla każdego kociaka. Co jest niezwykle praktyczne w tym produkcie, to fakt, iż rozmiarem pasuje on idealnie do klasycznego regału z IKEI.