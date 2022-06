280 metrowy projekt domu za niecałe 420 tys. zł

Dom z zewnątrz prezentuje się podobnie do budynków mieszkalnych w stylu amerykańskim – niska zabudowa, naturalny odcień elewacji oraz oryginalny kształt budowli z pewnością zakwalifikowałyby go w kategorii tychże konstrukcji architektonicznych. Całość zaprojektowano tak, by spójnie współgrała z otoczeniem tworząc zrównoważony krajobraz. Koszt projektu wyceniono na ok. 420 tys. zł, biorąc pod uwagę wykorzystanie ekonomicznych i łatwo dostępnych materiałów budowlanych.