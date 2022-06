Wystrój domu – czy popełniasz te popularne błędy?

Zapadające w pamięć aranżacje to przeważnie takie, które mają punkt centralny, które od razu po wejściu do pomieszczenia kierują naszym wzrokiem skupiając go w określonym miejscu. Tutaj we wspaniały sposób robi to niezwykła, srebrna wanna. Jednak nie tylko metaliczny połysk przyciąga spojrzenia. Ustawiono ją w jednej osi symetrii z oknem i dywanem. Tworzy integralną część całości. My nie musimy decydować się na tak ekstrawagancki punkt centralny w naszych łazienkach. Może to być na przykład kolorowa rama obrazu. Wszystko zależy od naszej inwencji!