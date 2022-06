Przed i po- przebudowa opuszczonego domu jednorodzinnego

Pomimo tego, że styl fasady zewnętrznej został zachowany, dom ten stał się praktycznie nie do poznania. Zniknęły pożółkłe ściany i brudne szyby. Na ich miejsce wstawiono nowoczesne, wielkopowierzchniowe okna, które wpuszczają dużo naturalnego światła, otwierając wnętrze domu na zewnątrz i pozwalając mu oddychać. Zewnętrzną ścianę pomalowano świeżą farbą, nadając jej zadbany wygląd. Co więcej, dostrzegamy także radykalną przemianę ogrodu- został on wysprzątany, trawnik skoszono, a chwasty wyrwano. Jest on jednak skromny i nierzucający się w oczy, żeby nie zasłonić sobą specjalnej fasady domu.