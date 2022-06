Luksusowy dom o powierzchni 150 m2 za 150 tys. zł

Jak na dom utrzymany w tradycyjnym stylu całość prezentuje się bardzo nowocześnie i stylowo. Taki projekt domu jednorodzinnego to ponadczasowy dizajn, który zachwyca swoją prostotą oraz klasycznym doborem kolorów czy materiałów. W celu doświetlenia piętra wykorzystano świetliki dachowe, które mają za zadanie wnieść odrobinę światła do domu. Taras, mimo tego, iż jest niezadaszony stanowi fantastyczną alternatywę dla jadalni we wnętrzu budynku. Latem możemy cieszyć się wspólnymi posiłkami na świeżym powietrzu.