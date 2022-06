10 kreatywnych pomysłów na przedpokój!

Po biblioteczce przeszedł czas na inne kreatywne pomysły zabudowy przedpokoju. Czemu nie urządzić w nim oranżerii. Jeżeli lubujemy się we wnętrzach, które nawiązują, są blisko natury to takie rozwiązanie jest strzałem w dziesiątkę. Zabudowa przedpokoju, w której wniesiemy nieco ogrodu do wnętrza domu to propozycja dla ludzi, którzy mają rękę do roślin. Uprawianie roślin w pomieszczeniach ciepłych, słabo wentylowanych, a przedpokój często takim właśnie bywa, nie jest proste. Jeżeli do zabudowy przedpokoju wybierzemy naturalne rośliny, zadbajmy by miały one dużo światła, lub wybierzmy gatunki odporne na taki mikroklimat. Zabudowa przedpokoju rodem z rajskiego ogrodu sprawi, że z takiego pomieszczenia nie będziemy chcieli opuszczać.