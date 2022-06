Prysznic czy wanna? Trudny wybór…

Pod prysznicem także możemy się odprężyć, kluczowy jest wybór odpowiedniego modelu. Prysznic może być bez brodzika, dostępne są też prysznice częściowo otwarte na łazienkę, z deszczownicą lub z panelem masującym. Wybór jest bardzo szeroki dlatego warto zapoznać się z dostępnymi na rynku modelami. Jeśli nie macie miejsca na upragnioną wannę, może warto wybrać komfortową kabinę z hydromasażem? Jeśli macie wątpliwości co do tego, co będzie idealne do Waszego mieszkania poradźcie się architekta wnętrz.