Wyjątkowe białe kuchnie

Biel to jeden z tych kolorów, na których opiera się cała koncepcja stylu skandynawskiego. Jest on w tym wypadku symbolem naturalności, nowoczesności i świeżości, a także subtelnej elegancji. Aby urządzić kuchnię w stylu skandynawskim, należy postawić przede wszystkim na naturalne materiały, unikać połysków i obfitych dekoracji. Co więcej, zaleca się wprowadzenie elementów z jasnego drewna. Tak jak to widoczne na zdjęciu, gdzie biel kuchni pięknie komponuje się z drewnianym stołem oraz nogami krzesła.

