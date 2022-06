Pomysły na stół wigilijny

Świece, świeczniki i lampki to niezwykle ważne elementy dekoracji świątecznego stołu. Reprezentują one gwiazdę betlejemską, prowadzącą trzech króli do Jezusa. Poza tym, że świecie to piękna ozdoba wigilijnego stołu, w przeszłości używano ich także do dekoracji choinki- do czasu, aż bezpieczniejsza alternatywa w postaci lampek została wynaleziona! Taka duża świeca w pięknym świeczniku stanowić może główny element dekoracji każdego stołu wigilijnego!

