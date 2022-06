10 sposobów na szybką i niedrogą odmianę kuchni!

Zwolennicy drugiej szkoły – szkoły porządku. Uważają bowiem, że najlepsze ozdoby do kuchni to te, których nie widać. To znaczy im mniej widać tym dla kuchni lepiej. Nie ma tu miejsca na nonszalancką prezentację przedmiotów – każda rzecz zna i posiada sobie tylko dedykowane miejsce. Osoby te z pewnością docenią więc ozdoby do kuchni, które pozwolą im sprytnie ukryć nadmiar przedmiotów i w dodatku stworzą pełni funkcjonalną przestrzeń. Uczniowie drugiej szkoły sięgną dokładnie po te same narzędzia, którymi posługują się zwolennicy poprzedniej – młotek oraz gwoździe, natomiast zaczną pracę od zupełnie odwrotnej strony - pozostawiając fronty szafek w spokoju zaglądnąć do ich wewnętrznych przestrzeni i tam zaprowadzą królestwo porządku. Pomocne na pewno przydadzą się gotowe moduły, które w pojedynczych egzemplarzach możemy nabyć u różnych producentów. To, co jednak producenci lubią oferować najbardziej to całe zintegrowane systemu porządkowania i przechowywania rzeczy, które są wbudowywane w przestrzenie wewnętrzne szafek kuchennych. Ozdoby do kuchni stylów nowoczesnych i minimalistycznych będą, więc przyjmowały bardzo subtelną formę, bez zbytniej ekspozycji.