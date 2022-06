Modernizacja staromodnego domu

Choć budynkowi temu nie można odmówić sporej dozy czaru i uroku, to jednak nie da się ukryć, że nie wpisuje się on w kanon współczesnej architektury. Jego bryła przywodzi na myśl stodołę, a fasada z cegły oraz drzwi i okna w wiejskim stylu potęgują staromodny charakter domu. Właściciele chcieli jednak zachować go w oryginalnej formie, a architektom zlecili gruntowną modernizację. Zobaczcie, jak dom prezentuje się teraz.