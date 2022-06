7 sposobów na rozjaśnienie ciemnego pokoju!

Niewielkie ciemne mieszkanie jest często przyczyną naszego zmęczenia, złego samopoczucia, a nawet kłótni w domu. Zostało udowodnione, że przebywanie w ponurych, zimnych, a nawet nudnych wnętrzach powoduje u nas stany złego samopoczucia, humoru. Dlatego nie pozwólmy, aby to nasze mieszkanie było przyczyną naszych niepowodzeń, postarajmy się to zmienić.

Przygotowaliśmy dla Was mały przewodnik, który pomoże odpowiednio rozprawić się z ciemnym pokojem. Na początku najważniejszym elementem jest dokładne przeanalizowanie naszego ciemnego pokoju. Sprawdzić, która jego część należy do najciemniejszej. Jeżeli planujecie remont, ale bez dużych wkładów finansowych to dobrym rozwiązaniem jest przemalowanie bądź wykorzystanie tapety. Tapetę w salonie najlepiej stosować na jednej, najjaśniejszej ścianie. Nie spowoduje to zmniejszenia powierzchni pokoju. Oczywiście wszystko zależy od wzory jaki wybraliśmy, jednak w kwestii aranżacji wnętrz lepiej być ostrożnym i stawiać na bezpieczne rozwiązania. Jak już ustalimy, że mały remont nie wchodzi w grę, a będą potrzebne poważniejsze zmiany to usuńmy z domu wszystkie ciężkie wizualnie przedmioty takie jak, drewniana boazeria, stara, ciemna wykładzina czy stare, obdrapane ciemnobrązowe drzwi, które przytłaczają wnętrze. Decydując się na tego typu zmiany, które do lekkich odmian nie należą fundujemy sobie długi, kosztowny remont, jednak w zamian otrzymamy piękną, delikatną i co najważniejsze jasną przestrzeń, która od progu będzie czarowała gości swoim przytulny klimatem.