Nowoczesny dom rodzinny pełen wygody

Pozostawiliśmy Was wcześniej w drobnej niepewności dotyczącej rodzaju instrumentu na którym gra jeden z domowników. Teraz już sami możecie zobaczyć, że jest to perkusja! Fachowcy zorganizowali dla niej specjalny kącik, gdzie można do woli praktykować mocne uderzenia. Tak urządzona przestrzeń z pewnością powinna spodobać się tym z Was, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez muzyki.