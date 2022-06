4 brzydkie łazienki – 4 niezwykłe metamorfozy

Pomimo licznych okien wnętrze tej łazienki było niezwykle ponure i ciemne. Parapet zastawiono kosmetykami i przyborami do pielęgnacji, potęgując wrażenie chaosu i bałaganu. A wnętrze to kryło w sobie ogromny potencjał- na szczęście projektanci mieli pomysł na to, jak go odkryć!