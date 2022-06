10 funkcjonalnych mebli, które poratują małe wnętrza

Stół stanowi ważny element każdej jadalni. To właśnie przy nim celebrujemy miłe chwile wspólnie z rodziną czy najbliższymi znajomymi. Przestronna, osobna jadalnia to marzenie każdego z nas, jednak w przypadku kiedy nie możemy sobie na to pozwolić pozostaje nam tak umeblować mieszkanie, aby wydzielić kącik jadalniany. W takiej sytuacji powinniśmy wykorzystać rozkładany stół – doskonale dopasujemy jego rozmiar do zaistniałej sytuacji, a w razie potrzeby złożymy do pierwotnej formy.