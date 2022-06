Dom z ogrodem jak z bajki!

Oto i ono! Okazuje się, że betonowe słupy znajdujemy także we wnętrzu. Piękne minimalistyczne meble mają różne formy, dopasowane do ich funkcji, jednak wszystkie obite są czarną skórą, a większość lśni stalowymi wykończeniami. Ciekawe jest, że chociaż na zdjęciu widzimy właśnie tę mnogość funkcjonalnych stref w otwartej przestrzeni, to jednak panuje tutaj porządek, wytworzona jest atmosfera do pracy.