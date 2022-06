10 ekonomicznych projektów domów jednorodzinnych

Ten urokliwy dom dwukondygnacyjny doskonale nada się tak na stałe miejsce zamieszkania, jak i na weekendową oazę. Jego powierzchnia to 118 metrów kwadratowych. Znajdziemy w nim trzy sypialnie na poddaszu. Co prawda nie ma garażu, ale jest tutaj za to duży salon: to aż 40 metrów kwadratowych. Koszt materiałów? 114 tys. zł. Sam projekt to 2600 zł.