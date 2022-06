12 świetnych kuchni z narożnymi meblami!

Centralnym miejscem każdego domu jest salon natomiast kuchnia jest jego sercem. Tu codziennie z rana spotykamy się w pośpiechu pijąc kawę czy spożywając szybkie śniadanie, a po pracy przychodzi czas na wspólny obiad, rozmowę przy stole i relaks.

Jej układ powinien być dopasowany do kształtu pomieszczenia, natomiast zabudowa powinna wykorzystywać maksymalna ilość miejsca, aby funkcjonalnie je rozplanować i zagospodarować. Meble kuchenne narożne to doskonałe rozwiązanie dla małych jak i dużych pomieszczeń. Wykorzystują sto procent powierzchni dla komfortu naszej pracy w kuchni. Dzięki nim łatwo możemy zagospodarować przedmioty, których nie chcemy wystawiać na widok bądź uważamy, że szpecą wizualnie odbiór naszej kuchni. Dzięki narożnym meblom kuchennym zyskujemy duże, pojemne szafki, które będą w stanie pomieścić wszystkie garnki czy większe sprzęty AGD jak sokowirówka, robot kuchenny itp. Nowoczesne narożne meble kuchenne obecnie wykorzystują w całości rogi kuchni stwarzając nam wiele możliwości aranżacyjnych. Współczesny system prowadnic oferuje nam szereg udogodnień dzięki którym nie musimy zaglądać na sam koniec szafki i wyciągać wszystko co znajduje się z przodu, tylko szafka z zawartością wyjeżdża stwarzając nam możliwość dogodnego zaglądania do niej. Jednak musimy liczyć się z tym, że taki system zabiera nam część cennego miejsca, dlatego nie warto rozważać go w małych przestrzeniach kuchennych.

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami narożnych mebli kuchennych. Różne kolory i style sprawią, że każdy znajdzie coś inspirującego dla siebie!