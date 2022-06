180 m² elegancji i piękna

Pierwsze, co rzuca się w oczy, gdy spoglądamy na ten dom, to ściana z czerwonej cegły, przecinająca na pół śnieżnobiałą fasadę. Budynek ma klasyczną formę o płaskim dachu, jednak właśnie ten element czyni go wyjątkowym i oryginalnym. Od strony ulicy otwiera się poprzez wielkoformatowe przeszklenia, które wpuszczają do środka naturalne światło. Jest to przykłąd nowoczesnego domu o przytulnym uroku.