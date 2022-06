6 częstych błędów w aranżacji – jak ich uniknąć?

Rutyna to chyba jedna z gorszych rzeczy, jaka może się Wam przydarzyć podczas aranżacji wnętrza. Jeśli Wasz salon wygląda jak wyjęty z lat '80 i nie jest to przemyślana stylizacja, ale efekt nieprzerabiania pomieszczenia przez cały ten czas… to oznacza, że od prawie 40 lat nic się tam nie zmieniło i najwyższy czas coś z tym zrobić. Aby ożywić wnętrze poza planowaną zmianą stylizacji, warto co kilka lat wymienić niektóre elementy, dodać jakiś mebel, zmienić kolor ścian itp. Co parę miesięcy możemy zabrać się za odświeżenie dekoracji!