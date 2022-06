10 porad, które pomogą utrzymać porządek w domu

Każdy miłośnik książek i fan literatury powinien mieć w swoim domu regał na książki. Inaczej zebrane tomy będą porozrzucane po całym domu, bez własnego kąta do którego będziemy je mogli zawsze odłożyć. Chociaż z nazwy regał na książki ma już ściśle określoną funkcję, to możemy na nim trzymać wszystko, od tytułowych książek po sprzęt grający i dekoracje. Sami będziemy zdziwieni, jak szybko przybywa eksponatów! Jeśli mamy do zagospodarowania całą ścianę, to możemy zdecydować się na większy regał, dzięki któremu zmieścimy więcej – z czasem nam się to przyda. Książki i dodatki ustawione na regale będą przyciągać uwagę naszych gości, a my dzięki temu zawsze będziemy w stanie znaleźć temat do rozmowy – wspólne pasje łączą, a już szczególnie miłośników literatury. Na regale możemy ustawić również rzeczy, które są dla nas inspirujące, a może przypominają nam o jakimś miłym wydarzeniu – ustawienie pucharów, medali i wszelkich zdobyczy jest jak najbardziej wskazane!