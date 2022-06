6 zasad urządzania w stylu skandynawskim!

W tym stylu królują materiały naturalne, takie jak drewno, skóra, kamień, wiklina, bawełna, len, wełna, juta i kamień. Materiały te tworzą w naszym mieszkaniu przytulną atmosferę. Podłoga jest wykonana z olejowanego drewna naturalnego, podkreślająca rysunek drewna lub pokryta jest białą farbą. Najczęściej używanym drzewem jest jesion i brzoza. Ważnym elementem wystroju jest także wiklina używana do wyrobu koszy, przedmiotów użytkowych, a nawet mebli. Stosuje się ją także do tworzenia różnych ciekawych dekoracji. W stylu skandynawskim chętnie wykorzystujemy do budowy i aranżacji wnętrz kamień naturalny. Z uwagi na szeroki asortyment wielkości, kolorów i gatunków, kamień daje duże możliwości w realizowaniu naszych wizji. Zastosowanie surowych tkanin takich jak bawełna, wełna, len i juta w dekorowaniu naszego wymarzonego domu dodaje mu przytulności i niepowtarzalnego uroku. Dodatkowo materiały te są ozdabiane wielobarwnymi haftami lub symbolami graficznymi. Dekoracje okien zastępujemy roletami. Jeśli, zdecydujemy się jednak, pozostawić zasłony, to wybierzmy takie, które są wykonane z lekkich, zwiewnych materiałów, bo dzięki temu nie zatrzymają one promieni słonecznych.