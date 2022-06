Jak zaprojektować kuchnię marzeń?

Jak stworzyć funkcjonalną, przestronną oraz praktyczną kuchnię marzeń, która ułatwi nam pracę i stworzy wymarzone środowisko do pieczenia, gotowania, smażenia? Kuchnia to wyjątkowe miejsce, w którym toczy się życie codzienne naszej rodziny. To tu gromadzimy się o poranku, spożywamy wspólnie śniadanie, omawiamy pewne problemy, staramy się dbać o prawidłowe relacje rodzinne pielęgnując piękną tradycję zbiorowego zasiadania do stołu. Atmosferę w kuchni tworzą przede wszystkim serdeczne stosunki między członkami rodziny, jednak nie można zapominać o prawidłowym rozplanowaniu, dobraniu odpowiednich frontów kuchennych oraz zadbaniu o ergonomię. Te czynniki wpływają na naszą satysfakcję oraz przyjemność z pracy.

Bardzo często podkreślamy, że najważniejszą rzeczą przed zaaranżowaniem kuchni marzeń jest szczegółowy pomiar pomieszczenia oraz prawidłowe dobranie kształtu zabudowy do wielkości przestrzeni. Małe, wąskie kuchnie, często problematyczne przestrzenie wymagają od nas zapoznania się z ich metrażem oraz rozsądnego rozplanowania szafek, tak aby pozostawić przestrzeń do swobodnego poruszania się, a także stworzyć miejsce do przechowywania niezbędnych urządzeń oraz przyborów kuchennych. Stworzenie przyjaznej i funkcjonalnej kuchni wiąże się z dobraniem odpowiedniej kolorystyki. Pewne kolory działają na nas uspokajająco, a inne pobudzająco, często przytłaczająco. Pamiętajmy, że jest to bardzo istotna kwestia zwłaszcza w tym pomieszczeniu, w którym cenimy sobie równowagę, harmonię i spokój. Kolory naszych wnętrz mają duży wpływ na nasze decyzje oraz reakcje, dlatego postarajmy się tak dobrać kolorystykę, aby współgrała z naszą osobowością oraz pobudzała nas do kreatywnego działania.

Poniżej przygotowaliśmy dla Was mały poradnik dotyczący aranżacji wymarzonej kuchni. Od czego zacząć, jakie kwestie przedyskutować oraz jaką kolorystykę dobrać, aby prezentowała się nie tylko wyjątkowo, ale tworzyła nieprzeciętny klimat w pomieszczeniu.