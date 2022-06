Przed i po: renowacja domu jednorodzinnego

Czasami sprawdzone pomysły okazują się najlepsze. Nie tylko w przypadku przepisów i technologii ale i przestrzeni mieszkalnych. To zrozumiałe, że mamy szczególny stosunek do swojego pierwszego mieszkania, czy domu w którym wychowywały się nasze dzieci, do czterech ścian przesiąkniętych wspomnieniami. Bardzo często kiedy dzieci stają się duże, naszą pierwszą myślą jest spakowanie się i przeniesienie do większego domu, odsuwając sentymenty na bok. Jednak czasem może okazać się to zbyt skomplikowane zarówno ze względu na finanse jak i czas. W takim przypadku, zbawienna okazać się może przebudowa starego domu.

Dziś na homify, dzięki specjalistom z Lee + MIR, będziemy mieli okazję przyjrzeć się ekscytującej przebudowie, która całkowicie przeobraziła stary dom z lat pięćdziesiątych, w nowoczesne i stylowe lokum, w którym można przeżyć kolejne 50 lat. Od struktury budowy do oświetlenia, każdy element został w nim zmieniony. Zapraszamy na fascynującą podróż po tej niezwykłej metamorfozie.