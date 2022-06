6 wskazówek przed wybraniem domu

Oczywiście, wybór nowego domu jest również w dużym stopniu uzależniony od liczby osób, które będą w nim mieszkać. Para bez dzieci ma inne wymagania co do wielkości, w porównaniu z rodziną z dwójką dzieci. Para bez dzieci może przywiązywać wielką wagę do dużego salonu, kuchni i ogrodu, ale już nie zależy jej na większej ilości sypialni. W najlepszym scenariuszu oczywiście chcielibyśmy uwzględnić wszystko, czyli i przestronny salon, ogród, dużą kuchnię i kilka sypialni z osobnymi łazienkami, jednak to wszystko w znacznym stopniu podnosi koszty – wiele zależy od budżetu, jakim dysponujemy. Dlatego warto przeglądać domy w przedziale cenowym na który nas z pewnością będzie stać.