Ponury dom zmienia się nie do poznania

Może się wydawać, że ten dom, który pomieści trzy rodziny, nie do końca jest miejscem, do którego chcielibyśmy się przenosić. Szara elewacja, stary dach, zniszczony balkon, wszystkie te elementy skutecznie zniechęcają do zamieszkania w tym domu. Jednak architekt Jörg Schöbel postanowił dać mu drugą szansę i stworzył nowoczesną oraz energooszczędną rezydencję.