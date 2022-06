Dekorowanie domu. Nie rób tych 7 błędów!

Projektanci wnętrz i dekoratorzy mają cudowną pracę. Wybierają materiały, zestawiają ze sobą tkaniny, wyszukują meble, dodają tekstylia i ozdoby. To wszystko to świetna zabawa – nie zawsze jest łatwa, ale z całą pewnością kreatywna!

Wy również lubicie aranżacje wnętrz? Często zmieniacie coś w swoich domach, dekorujecie? Jeśli tak to jesteście w idealnym miejscu. Homify codziennie przygotowuje garść inspiracji specjalnie dla Was. Dziś, podpowiemy Wam jak nie dać się ponieść nadmiernej fantazji, która może zakończyć się stworzeniem małego, ciasnego i zaśmieconego wnętrza. Niestety nie ma jednej reguły do naśladowania, ale istnieją wspólne błędne posunięcia, które sprawiają, że zamiast przytulnego gniazdka mamy niemiłą klitkę.

Najlepiej unikajcie tego…