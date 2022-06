8 pomysłów na wyjątkowe mini sypialnie

Ta sypialnia nie ma dużo miejsca do poruszania się ale za to, uwagę od małej powierzchni odciąga oświetlenie. Na ścianie, za łóżkiem powstała tabela ze światła – zamiast pojedynczej lampy umieszczono aż 4 źródła światła na kilku poziomach. Pomaga to zaoszczędzić trochę miejsca ale także jest ciekawym zabiegiem dekoratorskim. Pamiętajcie o zasadzie- jasne pomieszczenie jest optycznie większe od ciemnego.