Jak dekorować ściany?

Istnieje nieskończenie wiele sposobów na dekorowanie ścian w naszym domu. Najlepiej pamiętać o pewnego rodzaju konsekwencji stylistycznej, szczególnie w nowo powstałych , nowoczesnych budynkach. Najważniejsze jednak, żeby wnętrza oddawały nasz własny styl i odzwierciedlały charakter mieszkańców. Każdy chce, żeby jego dom robił wrażenie i był reprezentacyjny ale to w końcu my spędzamy w nim najwięcej czasu i warto żeby był to czas spędzony w komforcie i przyjemności.

Dziś na homify, przedstawimy kilka nietypowych pomysłów na dekoracje ścian. Zapraszamy!