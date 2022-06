Srebrne dekoracje na Boże Narodzenie

Srebrne akcenty na wigilijnym stole to doskonały pomysł na to, aby nadać mu odświętny, wyjątkowy charakter. Kolor ten pasuje w zasadzie do wszystkich innych dodatków i można go dowolnie mieszać z innymi odcieniami. Połyskująca brokatem wersja koloru srebrnego wprowadzi na stół wigilijny magiczny klimat. Świetnym pomysłem są srebrne serwetki, które jako dodatek nie zdominują całego dekoru, ale staną się jego piękną ozdobą. Także łatwe do wykonania i niezwykle atrakcyjne wizualnie są posrebrzane szyszki- wystarczy tylko pędzel, połyskująca srebrna farba lub spray i odrobina cierpliwości!