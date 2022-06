Sposób na oryginalny dom? Kamień!

Pomysłów na zaprojektowanie swojego własnego, oryginalnego domu jest wiele. Nasi architekci nie od dziś tworzą obiekty, które zachwycają swoim nietuzinkowym designem. Jednemu z nich będziemy mieli dzisiaj szansę przyjrzeć się z bliska. Jego niezwykła konstrukcja została stworzona w oparciu o materiał, który przez lata zagwarantuje swoim właścicielom to, że nie będą potrzebowali przeprowadzać remontu. Mowa oczywiście o kamieniu! Doskonale zdobi on zewnętrzną część budynku, tworząc niezwykle spójną kompozycję z pięknym, zielonym otoczeniem, w którym powstał. Co więcej, nasi eksperci zdecydowali się również wprowadzić do tego projektu duży basen! Zobaczcie sami, jak świetnie całość się prezentuje!