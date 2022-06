Remont tarasu na 5 sposobów

Ten dom w całości nadawał się do remontu. Niewielki obszar, który można by przeznaczyć na taras, był zaniedbany i nie nadawał się do niczego. Architekci wzięli jednak pod uwagę malowniczą okolicę i postanowili stworzyć dla mieszkańców wygodne i przyjemne miejsce do spędzania wolnego czasu.